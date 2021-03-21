دمياط.. إقبال كبير من المزارعين على التحويل للرى بالتنقيط

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار اتجاه الدولة لهذه المنظومة نظراً لما تقوم به من توفير كميات كبيرة من المياه، وتقليل كمية الحشائش الضارة بالمحصول، والحصول على إنتاج كبير.

وأوضح المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن المساحة التى تتمتع بهذه المنظومة حاليًّا بلغت 6001 فدان بعدد 3556 مزارعًا، مشيرًا إلى أن المديرية تلقت خلال الأسبوع الماضى 135 طلبًا لتحويل 726 فدانًا إضافيًّا لهذه المنظومة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة التسهيلات للمزارعين للانضمام إلى هذه المنظومة.