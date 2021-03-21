مسئولو 6 أكتوبر يتفقدون مشروعى مأخذ المياه العكرة ومحطة محولات كهرباء

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.





وتابع المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الموقف التنفيذى لمأخذ المياه العكرة بالعياط، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 400ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 100%، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن "6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة".



كما تفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذى لمحطة محولات العياط، جهد 66/11 ك.ف بطاقة 3*40 م.ف.أ، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة 3.150 م2، ويشمل مبنى الـ66 ك.ف بالنظام التقليدي، ومحولين بقدرة 40 م.ف.أ، ومبنى الكنترول وصالة الـ 11 ك.ف، وسورا خارجيا وأبراج حراسة حول أرض المشروع، وأعمال الموقع العام.



وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.