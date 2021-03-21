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وتابع المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الموقف التنفيذى لمأخذ المياه العكرة بالعياط، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 400ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 100%، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن "6 أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة".
كما تفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذى لمحطة محولات العياط، جهد 66/11 ك.ف بطاقة 3*40 م.ف.أ، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، والمشروع يتم تنفيذه على مساحة 3.150 م2، ويشمل مبنى الـ66 ك.ف بالنظام التقليدي، ومحولين بقدرة 40 م.ف.أ، ومبنى الكنترول وصالة الـ 11 ك.ف، وسورا خارجيا وأبراج حراسة حول أرض المشروع، وأعمال الموقع العام.
وشدد المهندس عادل النجار، خلال جولته، على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسئولو 6 أكتوبر يتفقدون مشروعى مأخذ المياه العكرة ومحطة محولات كهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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