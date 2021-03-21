القليوبية.. إزالة 50 حالة تعد على نهر النيل بمدن المحافظة

وتفقد المحافظ، اليوم الأحد، أماكن المخالفات الموجودة على نهر النيل بنطاق مدينة القناطر الخيرية ووجه بحصرها للبدء فى إزالتها، مؤكدا أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل.
وأضاف الهجان، أنه تم التنسيق مع كافة المستويات الأمنية لتنفيذ الازالات تنفيذا للقانون وفرض هيبة الدولة، مؤكدا أنه تم إزالة 50 حالة تعدى بمساحة 2688م2 بمدن بنها والقناطر الخيرية وطوخ كفر شكر.
ووجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بإزالة التعديات والإشغالات بشكل فورى وتحرير محاضر لأصحابها وموافاة المحافظة بتقرير يومى ببيان الحالات وما تم من إجراءات حيالها.
وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أيضا مشروع توسعة موزع كهرباء مدينة القناطر الخيرية، لإضافة خلايا جديدة لتغذية مستشفى القناطر الخيرية العام الجديدة ومستشفى الحروق ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع.
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