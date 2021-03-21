التعليم: امتحانات الترم الثانى لهذه الصفوف شهرية من المنزل

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر تأدية طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية من المنزل، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مقررات الامتحانات قريبًا.





وأشارت الوزارة أن نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول سيكون مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية فى الشعبة العلمية، اكتشاف مصادر بريتانيكا المتنوعة والتفاعلية فى مادة الفيزياء كما يمكنهم الوصول للأسئلة والإجابات استعداداً للاختبارات الشهرية القادمة من خلال منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، إنه سيتم إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثانى الثانوى يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيًّا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضًا من تغيَّب عن أداء الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.