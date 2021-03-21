القوى العاملة: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديا، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 278 ألفا و526 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 4 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود، بمساعدة العامل المصرى "سمير.ش.هـ" (مهندس كهرباء) فى الحصول على مستحقاته المتمثلة فى مكافأة نهاية الخدمة، وراتب 5 شهور من كفيله "شركة الاتحاد الهندسى"، بإجمالى 221 ألفا و575 ريالا، تم تحويلهم على حسابه بالبنك العربى.

وتفاوض الملحق العمالى عبد الحليم محمود مع شركة دونجو بالمملكة للمقاولات لتنفيذ الحكم الصادر للعامل المصرى "رمضان.ع.أ.ع.أ" وحصوله على 40 ألف ريال، فضلا عن تنفيذ الحكم الصادر للعامل المصرى "سيد .ع.أ.س" ضد كفيله "وليد.أ.ج" بمبلغ 39 ألفا و201 ريال.

ونجح الملحق العمال عبدالحليم محمود، فى مساعدة المواطن "هانى.م.ع.أ" (عامل) فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ 10 آلاف ريال بتأشيرة خروج نهائى من الكفيل مزرعة حمام الأفندى بمكة المكرمة، فضلا عن مساعدة "أسامة .ع.أ.ش" فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله شركة سويل مك أرابيا بمبلغ 7 آلاف و750 ريالا مستحقاته المتأخرة.