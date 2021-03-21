عاجل.. السيسى يصل مركز المنارة لحضور احتفالية الأم المثالية

جدة - نرمين السيد - ورافق الرئيس السيسى، السيدة انتصار السيسى، حيث التقطا صورًا تذكارية مع الأمهات بالقاعة فور وصولهما. وكان فى استقبال الرئيس، عدد من الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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