نبيلة مكرم تشيد بإنجازات سيدات مصر: الحكومة بها 8 وزيرات

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأحد، أن مشاركة السفيرة نبيلة مكرم جاءت فى إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتى دخلت حيز التنفيذ رسميًّا فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج هم سفراء لمصر فى الدول التى يقيمون بها حتى وهم صغار يمكنهم أن يعطوا نموذجا جيدا لمصر والمصريين.

وتناول اللقاء الحديث عن شجاعة وبطولات الجيش والشرطة وحكمة القيادة السياسية فى مصر، وكذا بطولات الشعب المصرى فى مواجهة التحديات، والوقوف أمام من يريد النيل من وطننا بدون خوف، وفى هذا الصدد أكد الأطفال المشاركون أن "الشعب المصرى قوى وشجاع وعظيم، والجندى المصرى شجاع وقوى ويحمى الوطن".

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية فى يوم 21 مارس.

وأكدت أن مهمتها التواصل مع المصريين بالخارج بكافة فئاتهم لتلبية رغباتهم، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة فى الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولى المناصب التنفيذية والتشريعية فى البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التى تم الترويج لها عن السيدات فى مصر غير صحيحة.

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم مع الأطفال عن الأكلات المصرية التى يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التى يملكونها فى منازلهم، والعادات المصرية فى شهر رمضان الكريم، مقدمة الشكر لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية مع أبنائهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم فى النهاية بالحفاظ على التحدث باللغة العربية فى المنزل للحفاظ على الهوية العربية والمصرية.

على جانب متصل، قدَّم الطفل ميسرة محمود مقلد، المصرى المقيم فى النمسا وسفير مبادرة "اتكلم عربى" فى أوروبا، شرحًا عن المبادرة التى أطلقها فى النمسا والتى بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التَجوال فى فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصرى فى الخارج يقدم المساعدة لكل من يحتاجه على حد سواء دون تمييز لأى سبب.

يشار إلى أنه يمكن لكل الراغبين فى متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالى:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب فى التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربى) على الرابط التالى:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/