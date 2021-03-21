اليوم.. لجان الشيوخ النوعية تناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - يبدأ مجلس الشيوخ، اليوم، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب وفق الدستور، وتناقش اللجان النوعية مشروعات القوانين المحالة إليها إضافة إلى خطط عمل اللجان، كما تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية حول مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات ومشروع قانون القطن.





وتحيل الجلسة العامة لمجلس الشىوخ، اليوم الأحد، مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب إلى اللجان النوعية لبدء مناقشتها ومن أبرز القوانين المحالة من النواب: "مشروع قانون الحكومة المحميات الطبيعية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين".

كما يتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ومشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومشروع قانون باصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع قانون المالية العامة الموحد ومشروع قانون بشأن الوقف الخيرى ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسى ومشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروع قانون بشأن المجلس القومى للمرأة ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية ومشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى.

وتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها حيث تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعا الأحد، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وتناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم، خلال اجتماعها، خطة عمل لجنة الإعلام، كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة النائب الفريق أسامة الجندى، اجتماعا لوضع خطه عمل اللجنة، وتناقش لجنة الطاقة خطة مشروع قانون العمل، كما تناقش لجنة المالية والاقتصادية فى اجتماعها، غدا، قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع المالية العامة الموحد.

وتناقش لجنة الصحة والسكان مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتناقش لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى تعديلات مشروع ذوى الإعاقة.