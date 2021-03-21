القوي العاملة: تعيين 1085 شاباً ..منهم 12 شاباً من ذوى...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1085 شاباً ، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2410 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية بإستخراج 723 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 420 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتم تحويل 11 منها للقضاء ، و 48 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ 19 عاملاً ، مشيرا إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 14 محضراً ، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة ، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.