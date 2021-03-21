نشرة مركز المعلومات.. اهمها الأمهات المثاليات في 2021

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع جهود الدولة لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي

وزيرة التضامن: اختيار الأمهات المثاليات هذا العام يتسق مع توجهات الدولة

وزير السياحة والآثار: «موكب مهيب» لنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة

رسميًا اليابان تعلن: أولمبياد طوكيو بدون جماهير أجنبية

فرنسا وبولندا تشددان قيود الإغلاق مع ارتفاع اصابات الموجة الثالثة

تأثير كورونا على المرأة المصرية؟ زيادة الأعباء المنزلية (استطلاع الرأى)

نهضة الغاز الطبيعي في مصر .. (إنفوجرافيك اليوم)

بنك التنمية الأفريقي: توقعات بتراكم الديون فى أفريقيا بوتيرة سريعة

الموازنة الخالية من الهدر

الدكتور/ عبدالمنعم سعيد يكتب: كورونا وتغيير العالم ومصر (مقال الرأى)

المستقبل الذي نختاره.. النجاة من أزمة المناخ (كتاب اليوم)

منتدي مصر الاقتصادي السنوي الثالث عشر 2021: مصر بوابة الصادرات إلي الشرق الأوسط و أفريقيا ما بعد أزمة كورونا (أجندة الفعاليات)