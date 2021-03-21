فيديو- إنسانية الرئيس.. السيسى يقبّل رأس طفلة ويتسلم هديتها

جدة - نرمين السيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لطفلة شاركت فى احتفالية تكريم الأم المثالية 2021، بعدما طلبت منه أن يأخذ بعض اللوحات الفنية البسيطة التى رسمتها بيدها تعبيرا عن حبه له.





وصعد الرئيس إلى مسرح مركز المنارة بنفسه إلى الطفلة وأخذ اللوحات وقبل رأس الطفلة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فيلم "شجرة المستقبل"، وذلك خلال حضوره احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

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