عاجل.. السيسى لـ الأمهات المصريات: أنتن مفتاح الحياة وضمير الوطن

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :"فى عيدها.. أتوجه بالتهنئة إلى كل أم مصرية، إلى من يحملن أسمى معانى الحياة من وفاء وصبر وتضحية، إلى ذلك الحنان المتدفق الذى يحمل الدفء والأمان بمزيج من القوة والإرادة والإصرار".

وأضاف: "خالص الاحترام والتقدير والعرفان، أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن، دمتن بخير وسلام".