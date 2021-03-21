فيديو.. مايا مرسى: المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مايا مرسى، خلال كلمتها فى احتفالية المرأة المصرية، المقامة حاليا بمركز المنارة، بحضور الرئيس السيسى وقرينته، أن مجلسى النواب والشيوخ بهما 200 نائبة، وهو رقم تاريخى لم يتحقق إلا فى العهد الحالى.
وأكدت مايا مرسى، أن المرأة المصرية تعيش حاليا فى عصر ذهبى، يمهد الطريق لها لتحقيق أعلى النجاحات، مشيرة إلى أن نهج القيادة السياسية عادل ومنصف تجاه المرأة.
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