عاجل.. السيدة انتصار السيسى فى عيد الأم: أنتِ أصل الانتماء فى وجدان الوطن

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى فى منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إلى صاحبة العطاء الذي لا ينضب، والتضحيات التى لا تنتهى، كل عام وأنتِ بخير. كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ فى وجدان الوطن وكل البشر. كل عام وكل أم مصرية بخير".

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