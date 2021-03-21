عاجل.. مايا مرسى: السيسى هو المدافع الأول عن المرأة والمساند لها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مايا مرسى، خلال حضور احتفالية الأم المثالية 2021، بحضور الرئيس السيس، أن الرئيس هو المدافع الأول عن المرأة والمساند لها.
وقالت إن عدد المستفيدات من خدمات المركز القومى للمرأة، بلغ حتى الآن 29 مليون مستفيدة، لافتة إلى أن المجلس نجح فى 5 أعوام، فى طرق 35 مليون باب، للتوعية بحقوق المرأة.
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