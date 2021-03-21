البحوث الإسلامية: تحية لكل أم ضحت لصنع نموذج نافع لوطنه

كما وجّه الأمين العام للمجمع الدكتور نظير عياد، فى بيان اليوم الأحد، التحية والتقدير لكل أم تحمّلت مرارة الفراق، وقدمت أبنائها شهداء فداء لتراب هذا الوطن، وحماية لأبنائه من مكر أعدائه، حتى يعيش المصريون فى أمان وطمأنينة.
وأوضح أنه ينبغى أن نؤكد فى هذه المناسبة الطيبة على دور الأم الفعال فى المجتمع، فهى شريك أساسى فى بنائه وتنميته، وهى من تقوم على تربية وإعداد جيل من الشباب قادر على مواجهة التحديات والوقوف أمام الصعاب.
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