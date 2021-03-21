عاجل.. نيفين القباج: السيسى انتصر للمرأة المصرية وآمن بقدرتها على النجاح 

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة التضامن، خلال كلمتها فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقامة حاليا بمركز المنارة بحضور الرئيس السيسى، أن دور المرأة عظيم فى بناء المجتمع وتشكيل هوية الأمة.
وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتصر دوما لقضايا المرأة وآمن بقدرتها على النجاح، مؤكدة أن المرأة فى عهده شهدت اهتماما غير مسبوق.
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