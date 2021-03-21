أسوان.. تكريم 14 من أمهات الشهداء والرائدات فى عيد الأم

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف عطية، محافظ أسوان الأعمال الجمالية لجدراية "لا للتعصب" بمدخل مركز شباب المدينة بأسوان بطول 12 م2، والتى قام بتنفيذها شباب الطلائع فى المرحلة السنية من ٩ لـ١٧ عاماً.





وتفقد المحافظ، يرافقه قيادات مديرية الشباب والرياضة، معرض المشغولات اليدوية والمنتجات التى نفذتها المرأة والفتاة على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة كمراكز شباب كركر وغرب سهيل وهيسا. وكرّم محافظ أسوان ٧ من أمهات الشهداء، بجانب ٧ آخرين من رواد الفتاة والمرأة فى المجتمع من خلال منحهم شهادات تقدير وجوائز وهدايا مالية وعينية، وذلك بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمى. وقد تضمنت الاحتفالية عروض فنية للمركز القومى للفنون وفرقة الفن التعبيرى لمركز شباب الحدود بمدينة أسوان.

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