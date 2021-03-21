حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد سيادته إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.
كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى، عددا من الأمهات المثالية فى كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. الرئيس السيسي يصافح الطفلة ”مايا” خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.