شاهد.. الرئيس السيسي يصافح الطفلة ”مايا” خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد سيادته إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى، عددا من الأمهات المثالية فى كافة محافظات مصر ومنحهن الدروع والأوسمة.