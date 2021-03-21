أحمد نور ضيف شرف كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - كلية الصيدلة - أبو قير - الإسكندرية ، يوم السبت الموافق 20 مارس، ثاني الأمسيات الثقافية تحت عنوان " لقاء المبدعين العرب " ضمن سلسلة الأمسيات التثقيفية saturday Science Nights

بحضور الأستاذ الدكتور حسني فؤاد عميد كلية الصيدلة وأدار الأمسية الأستاذة الدكتورة / أميرة رشدى خطاب وكيل كلية الصيدلة لشئون الطلاب والجودة.

وكان ضيف هذه الأمسية الإذاعي والموسيقار د. أحمد نور، رئيس اتحادى الإعلاميين العرب و المبدعين العرب ومؤسساته عضو الأمم المتحدة، ودارت الأمسية حول الملكية الفكرية ومنابر الإبداع بمختلف أشكاله .

وقام طلاب كلية الصيدلة بعرض مواهبهم المبدعة التي تنوعت ما بين الفن التشكيلي و الغناء والعزف وتقديم البرامج و الدوبلاج والخط العربي و غيرها من المواهب .

وكان ذلك بحضور نخبة من السادة العمداء و المسئولين والمعنيين بالأكاديمية من بينهم الأستاذ الدكتورة / غادة القط مساعد رئيس الأكاديمية والدكتورة / عبير مراد صديقي معلش هل نقدر نعدل title بتاع د.عبير مراد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالأكاديمية والسادة أعضاء هيئة التدريس ، ومن الضيوف الأستاذة / نيرمين سليم مدير عام اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب والدكتورة / هالة عدلي حسين مسئول ملف المرأة باتحاد المبدعين العرب بالأمم المتحدة .

وقد لاقت العروض المقدمة إعجاب السادة الحضور لما تميزت به من إبداع ، كما قام الموسيقار د. أحمد نور بمنح الطلاب المشاركين شهادة الإبداع من اتحاد المبدعين العرب عن تميزهم وموهبتهم الفريدة التي جمعت بين التفوق العلمي والتفوق الفني والثقافي .