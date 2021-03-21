وزيرة التعاون الدولي في عيد الأم: أمي التي ربتني على الرضا والتوكل...

تزامنًا مع احتفالات عيد الأم اليوم، هنأت وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط ، والدتها متمنية لها عام سعيد.

ونشرت وزيرة التعاون الدولي عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لوالدتها، وعلقت عليها، قائلة "‎رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي .. صدق الله العظيم"، فإذا كان هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام هو وزيراً له فإن أمي السيدة العظيمة "نجوى" هي وزيرتي وتاج رأسي، فما كنت أستطيع أن أطلق العنان لأحلامي وأراها تتحقق أمامي بدون أمي.

وتابعت " أمي التي ربتني على الرضا والتوكل الكامل على الله مع الإيمان في نفسي، أمي التي تحثني على اكتساب رأس المال الذي لا ينفذ أبداً وهو العلم وتشجعني دائماً على العمل الدؤوب والجهد المستمر، أمي التي تصغي إلى ثرثرتي وتتحمل صمتي"

أمي التي تحل مشاكلي برؤيتها الثاقبة وفطنتها المعهودة، أمي المبتسمة المتفائلة دائماً المستبشرة خيراً بما يحمله الزمن لي، أمي التي تحتضنني وتقبلني فأشعر أني أمتلك الدنيا .. في عيدها أقول لها كل يوم في وجودك عيد، تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بقدرك فكما غنت أم كلثوم "أقولك ايه وعيني كلها نجوى"، وأتمنى لك يا نجوى يا أيتها الحبيبة الغالية الصحة وطول العمر. ربنا يخليك يا أمي.