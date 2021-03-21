صور- واعظات الأوقاف: للمرأة السيناوية دور متميز فى بناء الأسرة

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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.
والتقت قافلة الواعظات بعدد من السيدات والأطفال فى عدة محاضرات دعوية تثقيفية، تم التأكيد خلالها أن المرأة فى الإسلام لها كرامتها، وأن الإسلام قد حافظ عليها وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة.
وأكد الواعظات أن المرأة السيناوية لها دور متميز فى بناء الأسرة، وغرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن فى نفوس أبنائها، وأن للوطن حقًا علينا جميعًا فى الحفاظ عليه والعمل على نهضته ورقيه وتقدمه.
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