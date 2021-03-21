عاجل.. السيسى يوجه الوزارات المعنية بالعمل على تقليص ظاهرة الغارمات

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، إن حماية فتيات مصر أولوية تتحملها جميع مؤسسات الدولة.
ووجه السيسى، بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء فى وسائل الموصلات، وكذلك الوزارات المعنية بالعمل على تقليص ظاهرة الغارمات.
وطالب الرئيس السيسى، بقانون مستقل لتحديد سن قانونى للزواج، وتنفيذ برامج دعم ومساندة المرأة الريفية، كما وجه البنك المركزى بمنع التمييز مراعاة ظروف الأكثر احتياجا، وتوفير قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالى.
فيما وجه باتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الغارامات، وكلف وزارة التخطيط بمتابعة وضع المرأة فى المراكز القيادية.
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