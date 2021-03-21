عاجل.. السيسى: دعم وتمكين المرأة محور أساسى فى خطة الدولة للتنمية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، تقليد عزيز على قلبه بشكل خاص، لتكريم المراة المصرية، وهى بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة للمرأة تعبيرا عن مدى الاحترام لما تقوم به من تضحيات يومية.





وأوضح الرئيس السيسى، أن الأم هى نهر العطاء والتفانى والتضحية، وهى الزوجة المخلصة، والمرأة العاملة، التى تجدها تتمتع فى جميع أدوارها بالشخصية المحاربة. وأكد أن احترام المرأة المصرية قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل لدرجة التقديس قديما، وهو ما يشير إلى أن المرأة المصرية سبقت نساء العالم فى تعزيز مكانتها. وقال الرئيس: منذ أن توليت حكم مصر، جعلت دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا فى خطة الدولة للتنمية.

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