عاجل.. السيسى يوجه البنك المركزى بمنع التمييز ضد المرأة فى منح القروض

جدة - نرمين السيد - وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، البنك المركزى بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة فى ما يتعلق بمنح القروض وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديًّا ولاسيما المرأة المعيلة.





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