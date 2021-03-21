الرئيس السيسى يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون بمنع زواج الأطفال

جدة - نرمين السيد - وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج.





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