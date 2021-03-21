عاجل.. الرئيس السيسى: كل التحية لـ شيخ الأزهر

جدة - نرمين السيد - وطمأن الرئيس، خلال كلمته فى الاحتفال بـ عيد الأم، الأسر المصرية على قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أبلغه بأنه الأزهر لديه مشروع متقدم فى هذا الشأن.

ووجه الرئيس التحية للكتور الطيب، قائلا: "كل التحية لشيخ الأزهر على هذا الأمر"، مضيفا نحن فى النهاية هدفنا أن نجعل حياة الناس أسهل وأبسط.

وشدد الرئيس على أن هدف الجميع أن يكون قانون الأحوال الشخصية، الذى يتم إصداره مصلحة الناس وإصدار ما يسهل على الناس ويسعدهم، فهناك حرص على الاستماع من الجميع للوصول إلى خلاصات نتمكن من خلالها أن يكون القانون يلبى كل المطالب.

وأوضح أن القانون مش كل حاجة، الأصل فى الموضوع إحنا كمجتمع وأسر، وهل نحن جاهزون لتوفير مناخ مناسب للطفل الذى نشأ فى أسرة لم توفق.