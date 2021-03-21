صور.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يكرم الأمهات المثاليات

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه منذ خمسينات القرن الماضى أثبتت سيدات الإنتاج الحربى قدرتهن على العطاء فى كافة مجالات الإنتاج سواء فى المجال العسكرى أو المدنى وفى تنفيذ خطط التنمية الشاملة للدولة.





جاء ذلك فى الاحتفالية التى عقدتها وزارة الإنتاج الحربى، اليوم، لتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والشركات والوحدات التابعة، وذلك بحضور أبناء المكرمات وقياداتهن وزملائهن من العاملين والعاملات.

وكرّم وزير الدولة للإنتاج الحربى بتكريم عدد 23 أم مثالية، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تأتى تكريماً لدور المرأة المصرية فى الإنتاج الحربى فى ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بها وضرورة الارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى شركاتها ووحداتها المختلفة.

واستعرض "مرسى" سبل دعم المرأة فى الإنتاج الحربى من خلال عدة إسهامات أبرزها إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العاملات بالقطاع يتم تحديثها بصورة مستمرة، إلى جانب عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعى الثقافى فى مختلف المجالات، وكذا نشر الوعى الصحى من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات فى مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للسيدات اللاتى لديهن أبناء من ذوى الإحتياجات الخاصة أو ترعى أحدهم من الدرجة الأولى والثانية من خلال إضافة مادة إلى لائحة شئون العاملين تنص على تقليل ساعات عملهن بواقع ساعة يومياً أو منح يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة وذلك بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها فى الترقية الوظيفية.

وتوجه الوزير "مرسى" بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن، داعياً جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن "الإنتاج الحربى" وتحقيق أهدافه، كما دعا كل سيدات الإنتاج الحربى أن يحرصن دوماً على أن يكن سيدات منتِجات ليظل "الإنتاج الحربى" دوماً قاطرة الصناعة المصرية.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أنه فى نهاية الاحتفالية تم منح شهادات التقدير والهدايا تشجيعاً للمكرمات ليكن قدوة لجميع العاملات فى قطاع الإنتاج الحربى، كما تم تكريم السيدة نعمة أحمد محمود والتى تبلغ من العمر 47 عام كأم مثالية على مستوى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة وشركاتها التابعة والتى كانت لأبنائها " الأب والأم " نظرا لوفاة زوجها فعكفت على تربية أولادها الثلاث حتى حصلو جميعهم على مؤهلات عليا.