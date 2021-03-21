عاجل.. السيسى يوجه وزارة النقل بضمان سلامة المرأة فى وسائل المواصلات

جدة - نرمين السيد - وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة فى كافة وسائل المواصلات العامة.



جدة - نرمين السيد - وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة فى كافة وسائل المواصلات العامة. جاء ذلك فى كلمة للرئيس السيسى، خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذى أقيم اليوم"الأحد" بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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