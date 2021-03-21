عاجل.. السيسى: خصصنا أكثر من 200 مليار جنيه لمشروعات حياة كريمة

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته فى احتفالية تكريم الأم المثالية 2021، أن الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن بشكل كبير، مشيدا فى ذلك بجهود الأزهر الشريف وعلى رأسه الدكتور أحمد الطيب فى وضع نصوص قانونية مناسبة وتراعى جميع الأحوال للأسرة المصرية، خصوصا رؤية الأبناء والزواج المبكر لما له من أثر كبير على حياة الأسر المصرية، مؤكدا أنه يجب تقليل الأثر النفسى على الأطفال فى حالة الانفصال أو الطلاق.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الوحدات السكنية التى تحتاج الى تطوير فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة تصل لـ 100 ألف وحدة، ولاحظنا زيادة عدد السجينات الغارمات خصوصا فى الريف بسبب الاستدانة من أجل تجهيز الفتيات بأشياء كثيرة قبل الزواج، موجها بأن يتخلى الأهل عن بعض الأشياء لأن السجينات الغارمات بسبب ذلك فى ازدياد، رغم كل ما تبذله الدولة من جهود لإنهاء هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الدولة قررت أن ترفع المبلغ المقرر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة إلى أكثر من 200 مليار جنيه حتى يتم إنجازها بشكل يليق بالأسر المصرية.
وتمنى الرئيس من الله أن تمر الموجة الثالثة من كورونا على خير، متمنيا من المصريين أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية خصوصا فى شهر رمضان المبارك.
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