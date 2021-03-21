عاجل.. السيسى: المرأة المصرية هى سر النجاح فى كل معادلة صعبة تمر بها مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد السيسى، خلال حديثه فى احتفالية الدولة بالمرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقامة حاليا بمركز المنارة، أن المرأة المصرية هى سر النجاح فى كل معادلة صعبة تمر بها مصر.
وأوضح السيسى، أنه لولا قدرة المرأة المصرية على التحمل، لما وصلنا لما نحن إليه الآن، فى البناء والتنمية.
ويشهد احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
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