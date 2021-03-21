قنا الأولى على مستوى محافظات الصعيد فى نسب تحصين الماشية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا، أشرف الداودى، إن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة احتلت المركز الأول على مستوى محافظات إقليم صعيد مصر فى نسب تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى بالمحافظة فى الفترة من 6 فبراير إلى 11 مارس الجارى؛ وفقًا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.





وأضاف الداودى، فى تصريح له اليوم الأحد، أن محافظة قنا نجحت فى تحقيق نسبة 89% من المستهدف تحصينه خلال الحملة القومية الأولى لعام 2021م، بما أهلها لاحتلال المركز الأول على مستوى الصعيد والسابع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها؛ لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة المواطن. وأشاد بتلك الحملات القومية والتى تستهدف تغطيه كافه مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذا زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى. من جانبه، أكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، الدكتور إبراهيم يوسف، أنه يجرى تنفيذ زيارات ميدانيه مستمرة من قبل الأطقم البيطرية للقرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة؛ لتوعية المربين بخطورة المرض وأعراضه ومدى تأثيره على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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