إنفوجراف.. توجيهات الرئيس السيسى فى احتفالية تكريم الأم المثالية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من القرارات الهامة خلال احتفالية تكريم الأم المثالية لعام 2021، وجاءت توجيهات الرئيس احتفالًا بعيد المرأة العالمى، وعيد الأم، تقديرًا لجهودها فى رفعة قيمة الوطن.





ووجّه الرئيس السيسى بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة فى ما يتعلق بمنح القروض، بالإضافة إلى توجيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة بالعمل على تحسين مشاركة المرأة فى المراكز القيادية ومجلس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، وقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج.

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