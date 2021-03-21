الرئيس السيسى للمرأة المصرية: أنتِ البطلة فى نجاح سياسات الدولة

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل التكريم الذى أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، تحية فخر وتقدير واعتزاز بالمرأة المصرية فى يوم الاحتفال السنوى بها باعتبارها الحارس الأمين على الهوية المصرية.
ودعا الرئيس السيسى الحضور للوقوف تقديرًا للمرأة المصرية بمناسبة هذا الاحتفال "الذى أصبح تقليدًا عزيزًا علينا جميعًا"
وشدد الرئيس السيسى على أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية أصبح بمثابة درع سنوى تمنحه الدولة للمرأة المصرية تقديرًا لما تقوم به من جهود يومية للمشاركة فى بناء الوطن، مؤكدًا أن المرأة كانت ولا تزال الدرع الحامية للوطن.
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