محافظ سوهاج يتفقد مركز تجميع الألبان ومشروع برايم بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - تفقد طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مركز تجميع الألبان بمديرية الزراعة بالمحافظة ضمن 10 مراكز على مستوى الجمهورية قامت بانشائها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.





وأكد محافظ سوهاج، خلال الجولة التى رافقه فيها خالد عبد الراضى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعامر عوض، رئيس حى شرق مدينة سوهاج، أن هذا المشروع سيساهم فى خدمة صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، لافتًا إلى أن المشروع يأتى ضمن خطة الدولة لتنظيم مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى الذى يضمن جودة المنتج سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع.

ومن جانبه؛ أوضح خالد عبد الراضى، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن مركز تجميع الألبان بالمديرية تم إنشاؤه على مساحة 400 متر مربع، وسيتم قريبًا تزويده بالآلات والأجهزة اللازمة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى تمهيدًا لبدء العمل بالمركز، مشيرًا إلى أن خطة وزارة الزراعة لإنشاء مراكز تجميع الألبان تهدف أيضًا إلى خلق المزيد من فرص العمل وتغطية الاحتياجات من الألبان الطازجة.

كما قام محافظ سوهاج بتفقد مقر مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم"، والذى يقوم بعرض منتجات المزارعين من الخضر والفاكهة والألبان والمعلبات بأسعار تنافسية، موجهًا رئيس حى شرق بالتعاون مع مديرية الزراعة لرفع كفاءة مقر المشروع وتوسعته لعرض المزيد من المنتجات استعدادا لشهر رمضان المبارك.