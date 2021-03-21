انطلاق جلسة الشيوخ.. وعبد الرازق يهنئ المصريين بعيد الأم

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة 3 تقارير لجان محالة من مجلس النواب منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".





انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة 3 تقارير لجان محالة من مجلس النواب منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

ويناقش مجلس الشيوخ أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة ذكرى نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى استرداد طابا بعد جهود القوات المسلحة فى العبور والنصر فى 6 أكتوبر.

وقال فى بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: تحية لرجال مصر الأوفياء من القوات المسلحة والدبلوماسية المصرية العريقة الذين بذلوا كل غال ونفيس حتى تحرير آخر شبر من أرض مصر.

كما توجه رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، قائلا: "تحية لكل مصر بذلت وضحت من أجل بناء جيل يتحمل المسئولية للعبور إلى المستقبل، واختتم كلمته فى التهنئة، قائلا: "لكل أم تحية، وكل عام وهن بخير".

وتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها إذ تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعا الأحد، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، وتناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وتناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم خلال اجتماعها، خطة عمل اللجنة الإعلام، كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة النائب الفريق أسامة الجندى، اجتماعا الأحد لوضع خطة عمل اللجنة وتناقش لجنة الطاقة خطة مشروع قانون العمل.

كما تناقش لجنة المالية والاقتصادية اجتماعها، غدا، لمناقشة قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التامين الموحد ومشروع المالية العامة الموحد وتناقش لجنة الصحة والسكان مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى، وتناقش لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى تعديلات مشروع ذوى الإعاقة.