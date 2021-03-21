مدير برنامج الغارمين: السيسى الداعم الأول للمرأة 

جدة - نرمين السيد - وقالت سهير عوض فى كلمة لها: "إنه من دواعى فخرى وسرورى أن أقف اليوم ضمن المكرمات من السيد رئيس الجمهورية، الذى يعطينا المثل والقدوة كل اليوم فى العمل الجاد والشاق من أجل رفعة وطننا العزيز والغالى مصر، والسعى نحو توفير حياة كريمة ولائقة لكل المصريين، وتقديم الغالى والنفيس لإزالة ألم وآنين المواطنين".

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الداعم الأول للمرأة المصرية، التى حققت فى عهده الكثير من الإنجازات، وتقلدت العديد من المناصب حتى أصبح عهده علامة فارقة فى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة.

وقالت مدير برنامج الغارمين، إن القيادة السياسية آمنت بدور المرأة جراء العديد من المواقف الإنسانية الصلبة التى وقفت فيها دفاعا عن تراب هذا الوطن، فضلا عن العطاء المستمر الذى تحققه وتقدمه سواء داخل المنزل أو فى العمل بهدف تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات، فالمرأة المصرية فى المقدمة تشارك وطنها فى بناء حضارته ونهضته.

كما وجهت الشكر للرئيس السيسى على دعمه اللامحدود للعمل الأهلى وكل ما من شانه خدمة المجتمع، إيمانا منه بأهميته فى تنمية الوطن والمواطن، حيث أنه يحرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجا، والأشد فقرا، وأكد فى الكثير من المحافل على أن مصر الجديدة لا تنسى أيا من أبناءها.

كما وجهت عوض الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التى لا تدخر جهدًا فى دعم برنامج الغارمين، ولا تتوان فى تقديم أى مساعدة، وتذليل أى عقبة توجهنا.

وقالت إن سعادتها بهذا التكريم لا يمكن وصفها، فهو تتويج لمسيرة من العمل والعطاء، كسيدة مصرية تعلمت أن تخدم بلدها من أى موقع وأى منصب مهما على شأنه أو قل، كما تعلمت من مؤسسة مصر الخير، إنكار الذات والعمل بروح الفريق كيد واحدة من أجل خدمة المجتمع والنهوض به، ومد يد العون لكل محتاج، ومحاولة تمكينه اقتصاديًا.

وأشارت إلى أن التكريم لها فى الحقيقة تكريم لفريق عمل برنامج الغارمين ومؤسسة مصر الخير، الذين يعملون ليل نهار لفك كرب القابعين خلف أسور السجون بسبب الفقر والجهل والمرض والعوز، والمهددين بالسجن بسبب الديوان التى تراكمت عليهم من أجل توفير سبل الحياة لهم ولأسرهم، حتى نجحوا فى فك كرب ما يزيد عن 80 ألف غارم وغارمة حتى الآن، ووفروا الآلاف من فرص العمل لهم لتمكينهم اقتصاديا وتأمين مصدر دخل ثابت لهم ولأسرهم حتى لا يعودوا الى دائرة الغرم مرة أخرلا، كما فتحوا العديد من مصانع السجاد اليدوى والكليم للحفاظ على التراث وصناعة كانت تحتل مصر موقع الصدارة فيها عالميًا، ووصلوا بمنتجات الغارمين إلى العديد من دول العالم وشاركنا فى العديد من المعارض وكانت منتجاتهم محل إعجاب وإشادة وتقدير، داخليًا وخارجيًا.

ولفتت إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير يولى أهمية كبيرة بالمرأة لأنها هى عماد الأسرة والمجتمع، لأنها أساس أى مجتمع سليم، حيث تسعى مؤسسة مصر الخير لغلق دائرة الغارمين والحد من الظاهرة من خلال العمل على توفير فرص عمل، مشيرة إلى أنه يمكن القضاء على العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الفقر وأطفال الشوارع والجهل والمرض بالقضاء على ظاهرة الغارمين.

وأكدت أن التكريم اليوم سوف يكون دافعا لمزيد من العمل والنجاح والتحدى لقهر كافة الظروف والمصاعب التى تواجه المصريين وفى القلب منهم السيدات، والسعى نحو الإفراج عن مزيد من الغارمين والغارمات وفك كربهم وتوفير فرص عمل تساعدهم على مواجهة وتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم، حتى لا يرجعوا إلى دائرة الغرم مرة أخري.

وقالت إن هذا التكريم سيبقى راسخا فى القلب والعقل مدى الحياة، وكل عبارات الشكر والامتنان لا تكفى لمن منحها الفرصة أن تكون بين المكرمات اليوم.