وزارة التضامن نتشر مجموعة من قصص الأمهات المثاليات اللى تم تكريمهم السنة...

تضحية و احتواء .. قلب كل همه إنك تعيش فى أمان ده إحساس كل أمهاتنا ..

الأم هى اللي بتضحي وبتحس بأولادها من غير مايتكلموا ..

و النهاردة فى عيدها حبينا نقول لكل أم مصرية كل سنة وهي طيبة.

وعلى مدار اليوم هاننشر النهاردة على مدار اليوم مجموعة من قصص الأمهات المثاليات اللى تم تكريمهم السنة دى .. كل ام هى ام مثالية لها كل التقدير ..

الحكاية الأولى معانا .. هى حكاية فاطمة السيد بنت الإسماعيلية، الأم المثالية الأولى على مستوى

السيدة فاطمة من سن 10 سنين فهمت يعنى إيه مسؤلية ، لأنها كانت بتساعد والدها فى أعمال البناء و رغم الظروف الصعبة قدرت تنجح فى ثانوية عامة منازل و تخرجت من معهد فنى تجاري ، و بعد زواجها بفترة حصلها أكبر صدمة و هى وفاة أخويها.

حياتها كان فيها صعوبات كتير ،ربنا رزقها ببنتين من الزوج الأول و انفصلت عنه و قدرت تشيل مسؤلية بناتها ، و اشتغلت فى أكتر من مهنة زى صناعة الطوب و قيادة سيارات النقل .

الأم قررت تدرس تانى و حصلت على ليسانس حقوق و كمان قدرت تساعد فى محو أمية ٣٠٠ شخص.

و تبرعت بفدانين لبناء مسجد و دار مناسبات و قدرت تحل مشاكل كتير فى بلدها ،و تزوجت مرة أخرى من عامل زراعي بسيط و ربنا رزقها بولدين لكن للأسف مرض زوجها بفشل كلوي و توفى وهي مازالت صابرة ومكملة مسيرتها.

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