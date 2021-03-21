تقديرًا من هيئة السكة الحديد لعطاء الأم المصرية وترسيخًا لقيم الأسرة ودور الأم في الحفاظ على تماسكها واحتواء اي ازمات تهدد ترابط الأسرة، تحتفل السكة الحديد وسط الركاب بالأمهات مرتادي محطة قطار رمسيس، وتقدم لهم ورود وحلوى احترامًا وتقديرًا لعطائهم الغير مشروط واللا منتهي. وكل عام والأم المصرية بألف خير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد توزع الورود والحلوى على الأمهات بمحطة قطار رمسيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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