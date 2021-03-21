الشيوخ يحيل عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

جدة - نرمين السيد - وجاءت التشريعات المحالة على النحو التالى: مشروع قانون الحكومة المحميات الطبيعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة الفلاحين.

كما تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون باصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، ومشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بشأن الوقف الخيرى، ومشروع قانون بشأن السلك الدبلوماسى، ومشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بشأن المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية ومشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى.

وتعقد لجان مجلس الشيوخ اجتماعاتها غدا، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها حيث تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وتناقش لجنة الإسكان تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، فيما تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار برئاسة النائب محمود مسلم خلال اجتماعها غدا خطة عمل لجنة الإعلام، كما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة النائب الفريق أسامه الجندى، اجتماعا يوم الأحد لوضع خطه عمل اللجنة.

وتناقش لجنة الطاقة خطة مشروع قانون العمل، كما تناقش لجنة المالية والاقتصادية اجتماعها غدا لمناقشة قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون التأمين الموحد ومشروع المالية العامة الموحد.

وتناقش لجنة الصحة والسكان مشروع قانون تحسين أوضاع هيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحى.

وتناقش لجنة مشتركة من لجنة التشريعية ولجنة التضامن الاجتماعى تعديلات مشروع ذوى الإعاقة.