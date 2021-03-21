الخارجية المصرية تنصح المواطنين بعدم الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أهابت وزارة الخارجية فى بيان رسمى لها، بالمواطنين الراغبين فى دخول الولايات المتحدة الأمريكية عدم اللجوء إلى طرق الهجرة غير المشروعة عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى، نظراً للمخاطر التى قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدى إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم.





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