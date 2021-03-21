رسالة من القس أندريه زكى بمناسبة عيد الأم

جدة - نرمين السيد - وجاء فى كلمته "خلقَ اللهُ فينا حبَّ الأمهاتِ، الذى لا ينتَهى، وهوَ ما تَعنيهِ الأمومةُ للعالمِ. اليومَ نحتفلُ بصاحبةِ الفضلِ فى استمرارِ الأسرةِ والحياةِ... كلَّ عامٍ والأمُّ بخيرٍ وسلام".

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