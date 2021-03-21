أمهات الرهبنة يزرن مزار الأنبا رويس

جدة - نرمين السيد - والراهبات هن: تماف أدروسيس، رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، وتماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة، وتماف تكلا، رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، وتماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتماف باسيليا، رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة، وبعض من راهبات الأديرة.

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