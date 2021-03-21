جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتشكيل هيئة الأوقاف الكاثوليكية وبدعوة من غبطة الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس هيئة الأوقاف الكاثوليكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الأوقاف الكاثوليكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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