فيديوجراف.. الست روحية أعظم أم

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة التضامن تحية شكر وتقدير إلى الحاجة روحية حبيب لدورها العظيم ومثابرتها فى تربية أبنائها، لافتة إلى أنها أعطت المثل فى الإخلاص والتضحية، وأن خدمة أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة شرف عظيم .





والفيديوجراف التالى يسلط الضوء على السيدة روحية حبيب ومسيرتها مع أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة. واختارت وزارة التضامن السيدة روحية ضمن الأمهات المثاليات لعام 2021.

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