التعليم العالى تنعى فينيس كامل جودة أول وزيرة للبحث العلمى بمصر

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمى الأسبق، وأول سيدة فى مصر يتم منحها درجة الدكتوراه فى العلوم من الجمعية الملكية فى إنجلترا، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.





وفينيس كامل جودة هى أول وزيرة للبحث العلمى فى مصر خلال الفترة من 1993 وحتى 1997 وكرمها المجلس القومى للمرأة فى احتفالية "تكريم عالمات مصر"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الأساسية عام 2003، كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الكيميائية عام 1973.

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