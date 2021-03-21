بيان وزارة البيئة: بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة...

استنادًا إلى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ليوم السبت 20 مارس الجارى وحتى الساعات الأولى من يوم الأحد ،والتي توضح نشاط الرياح الجنوبية على فترات مما تسبب في تركيز الاتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا تستمر حتى نهاية يوم الاحد 21 مارس 2021.

كما تبين انه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 مارس تكون مثيرة للاتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى يوم الاربعاء 24 مارس .

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333،وتنصح السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.