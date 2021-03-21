وزير خارجية الصومال يصل القاهرة لبحث التعاون المشترك

وصل مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الأحد، محمد عبد الرازق محمود وزير الخارجية الصومالى، قادما على رأس وفد فى زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الأفريقية خاصة فى القرن الأفريقى.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل وزير الخارجية الصومالى، والوفد المرافق له وتم انهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقبالهم مسئولين بوزارة الخارجية.

وكان وزير خارجية الصومال قد استقبل ديسمبر الماضى، السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال، والذى عقد بالعاصمة الصومالية مقديشيو، حيث تم خلال اللقاء طبقا لبيان إعلامى للخارجية، بحث التطورات التى تشهدها الساحة الصومالية، بجانب الأوضاع الإقليمية فى دول الجوار وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، فضلًا عن النظر فى سُبُل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يعكس علاقات الصداقة التاريخية، والممتدة بين البلدين الشقيقين ويؤكد الانتماء العربى للصومال.