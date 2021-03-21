وزير التعليم العالي ينعي الدكتورة ڤينيس كامل جودة

ينعي د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، د. ڤينيس كامل جودة، وزيرة البحث العلمي الأسبق، وأول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، داعين الله - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

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