هند جاد ناعية نوال السعداوى: انتصرت للمرأة ولم ترهبها تهديدات جماعات التطرف

جدة - نرمين السيد - نعت الدكتورة هند جاد رئيس مؤسسة بيت العرب، الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى، بعد رحيلها اليوم الأحد، عن عمر ناهز 90 عاماً، مؤكدة أن "مصر خسرت قامة كبيرة، أضافت الكثير للأدب المصرى والعربى والإنسانى على وجه العموم".





وقالت إن "نوال السعداوى انحازت إلى قضايا المرأة، بعد أن لاحظت فى بدايات عملها كطبيبة نفسية - منذ سنوات بعيدة - أنها تتعرض لمشاكل مجتمعية كبيرة، وكانت الصوت المعبّر عن تلك المرأة، سواء فى أبحاثها، أو دراساتها، أو كتبها، وامتاز ما تكتبه بنظرة ثاقبة وعقلانية".

وأضافت: "لا يمكن أن ننسى لنوال السعداوى مواجهة المتأسلمين بشجاعة، بعد أن أهدروا دمها، نتيجة لآرائها التى كسرت جمود أفكارهم المتطرفة، وسخرت منها، وفندتها بذكاء، وبشجاعة منقطعة النظير. وقد حاولوا التفريق بينها وبين زوجها، واتهموها بازدراء الأديان، ووضعوها على قوائم الاغتيال، لكنها كانت امرأة شجاعة، لم يرهبها الصوت العالى، ولا تهديدها بالرصاص، كانت امرأة وكاتبة شجاعة للغاية".

وقالت هند جاد: "نوال السعداوى مثقفة ذات تأثير ضخم، قضت أكثر من نصف عمرها تنير العقول والقلوب وتحارب الجهل والتخلف والرجعية، انتصرت فى كل معاركها الفكرية والقضائية. لم تهادن أو تتراجع ولو خطوة واحدة عن مواقفها، وظلت شامخة بآرائها وقوية فى الدفاع عما تؤمن به".

وختمت قائلة: "رحم الله العظيمة الكبيرة الرائعة الخالدة نوال السعداوى التى رحلت عن عالمنا يوم عيد الأم، وتركت غصة ووجعاً وأنيناً فى قلب كل تقدّمى ودمعة فى عين كل إنسان يفهم معنى الإنسانية، لكن العزاء أنها اطمأنت على أوضاع المرأة فى دولة 30 يونيو".